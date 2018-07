Un uomo di 43 anni è morto in Alta Val Brembana, nel territorio comunale di Piazzolo, in provincia di Bergamo. L'uomo, originario di Vizzolo Predabissi, nel Milanese, si era recato ieri da solo in Alta Val Brembana per pescare. All'improvviso, per cause da accertare, sarebbe però precipitato in un dirupo. A lanciare l'allarme sono stati i suoi famigliari, preoccupati perché l'uomo non rientrava a casa e non dava sue notizie. Le squadre del Soccorso alpino e speleologico lombardo sono state allertate in serata assieme ai vigili del fuoco. Uomini della VI Delegazione Orobica del Cnsas hanno individuato il 43enne in fondo a un dirupo al termine di una breve ricerca: purtroppo l'uomo era già deceduto. Il recupero della salma è stato complesso: è stato necessario utilizzare la barella portantina e una teleferica. Le operazioni di recupero del corpo si sono concluse solo nel corso della notte. Quello che ha coinvolto il 43enne non è stato purtroppo il solo incidente mortale in montagna avvenuto nella giornata di ieri: un altro cittadino lombardo, un escursionista di Vedano al Lambro, in provincia di Monza e Brianza, è infatti deceduto dopo essere precipitato per una cinquantina di metri da un salto di roccia. L'incidente mortale è avvenuto a Carcoforo, in provincia di Vercelli, presso il Passo del Laghetto, che si trova a 2.300 metri d'altezza sul livello del mare.