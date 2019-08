in foto: (immagini di repertorio)

Un pensionato è morto questo pomeriggio a Oneta, in provincia di Bergamo, mentre faceva la legna in un bosco. L'anziano è caduto in un dirupo nei pressi della provinciale 46, a pochi metri dalla contrada Scullera. Inutile l'intervento del soccorso alpino e del 118, l'uomo è morto sul colpo.

Incidente nei boschi a Oneta: pensionato cade in un dirupo, morto sul colpo

L'incidente è avvenuto attorno alle 12.35 di oggi, lunedì 26 agosto. Il pensionato stava raccogliendo la legna quando, per cause ancora da accertare, è scivolato ed è caduto in un dirupo. L'impatto con il suolo è stato estremamente violento.

Sul posto vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri e 118

Il suo corpo è stato recuperato in un tratto impervio, nei pressi di via Guglielmo Marconi, grazie all'intervento dei vigili del fuoco e degli uomini del soccorso alpino. Allertati anche i carabinieri di Clusone e gli equipaggi del 118. L'anziano viveva a Oneta: lascia la moglie e una figlia.

Soccorso alpino: In montagna prudenza e buon senso

Negli ultimi giorni il Soccorso alpino e speleologico della Lombardia ha rivolto un appello a tutte le persone che si recano in montagna raccomandando estrema prudenza. Nelle ultime settimane sono state decine gli interventi del Cnsas per chiamate dovute a incidenti provocati da imprudenza o equipaggiamento inadatto. "Il soccorso sanitario è dovuto a tutte le persone che ne hanno bisogno, ma in diversi casi si può evitare di arrivare al punto di dover chiedere aiuto, se si è attenti a quello che si fa e ci si pensa prima", ha spiegato il Soccorso alpino Lombardia facendo appello al buon senso e alle buone pratiche: "Vestitevi tenendo conto degli sbalzi di temperatura e della pioggia, consultate le previsioni del tempo, mettete scarpe o scarponi con una buona presa sul terreno, dite dove andate e cercate di capire se siete in grado di rientrare in tempi ragionevoli e se le vostre forze vi sostengono anche per il ritorno".