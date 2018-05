Precipita in un dirupo a Lecco: morto un uomo di 76 anni

L’uomo, originario di Barlassina, nel Monzese, è morto precipitando per quasi 150 metri dal San Martino, a Lecco. La vittima, un uomo di 76 anni, ha sbagliato strada, percorrendo un sentiero sterrato e finendo in un burrone: sul posto l’eliambulanza e gli uomini del Soccorso Alpino, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 76enne.