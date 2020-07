in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 53 anni è stato ricoverato in ospedale la scorsa notte a causa di alcune ferite alla testa, nella regione temporale, provocate da dei cocci di bottiglia. L'aggressione sarebbe stata subìta dal 53enne al termine di un litigio domestico a Pozzo d'Adda, in provincia di Milano. L'allarme è scattato poco dopo le 2 di notte, quando l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha ricevuto la chiamata d'aiuto, inviando sul posto con un'ambulanza in codice giallo. Medicato sul posto, l'uomo è stato portato al pronto soccorso di Treviglio mantenendo lo stesso livello di criticità. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti poi anche i carabinieri che ora indagano per ricostruire quanto accaduto.

Donna aggredita dal cane del compagno a Nerviano

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno a Nerviano, nel Milanese, un uomo ha prima insultato e poi malmenato la sua ex compagna, S.K., di 45 anni, fino a quando è intervenuto il cane dell'uomo che l'ha azzannata. La donna, convivente dell'uomo, è stata dapprima aggredita verbalmente e poi spintonata, fino all'intervento del cane che l'ha aggredita, mordendola al braccio e al volto. I due stavano chiarendo un episodio quando una frase di troppo potrebbe aver acceso la miccia della rabbia dell'uomo. Scattato l'allarme, sul posto si sono recati i sanitari della Croce Rossa di Legnano con un'ambulanza e un'automedica. Stabilizzate le condizioni della donna, la 45enne è stata portata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul luogo dell'aggressione sono poi arrivati anche i carabinieri che ora indagano su quanto accaduto.