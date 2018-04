Poste Italiane è alla ricerca di nuovi lavoratori da inserire nel proprio organico per la stagione primavera-estate del 2018. Le figure ricercate sono quelle di portalettere: la tipologia offerta è quella del contratto a tempo determinato, per le esigenze legate alla copertura del personale assente, ai picchi di stagione, alle necessità di risorse umane per specifici uffici e zone. In Lombardia saranno interessate dalle selezioni tutte le province della regione: Milano, Varese, Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi e Monza e Brianza.

È possibile candidarsi online, sul sito di Poste Italiane, nella sezione Lavora con Noi: la ricerca è rivolta a diplomati e laureati, anche senza esperienza. Ecco quali sono i requisiti per partecipare alle selezioni: essere diplomati o laureati, in particolare possedere un diploma di scuola media superiore con voto minimo 70/100 oppure diploma di laurea, anche triennale, con voto minimo 102/110; patente di guida in corso di validità; idoneità alla guida del motomezzo aziendale (generalmente è il motorino Piaggio liberty 125 cc); certificato medico di idoneità generica al lavoro rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza).