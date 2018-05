in foto: L’aggressione al capotreno a Villapizzone del 2015

Ennesima aggressione su un treno regionale in Lombardia. L'ultimo episodio di un problema che, oltre alle aggressioni conclamate, genera anche parecchia psicosi (è da ricordare il caso del capotreno che si accoltellò da solo dando la colpa a un migrante) è accaduto domenica pomeriggio sul regionale 18058 diretto da Milano Garibaldi a Lecco. All'altezza di Arcore il capotreno ha chiesto il biglietto a uno dei passeggeri, un giovane nigeriano, che però si è rifiutato di mostrarglielo, probabilmente perché ne era sprovvisto. Il passeggero ha iniziato a insultare il capotreno e poi avrebbe iniziato a molestare gli altri viaggiatori, dando in escandescenze. A quel punto un poliziotto fuori servizio presente sul convoglio si è qualificato e ha cercato di calmare il ragazzo: per tutta risposta è stato accerchiato e bloccato da una decina di connazionali del nigeriano, che hanno bloccato anche il capotreno e hanno iniziato a picchiare violentemente il poliziotto. Il gruppo, che ha cercato anche di rubare il portafoglio dell'agente, è poi fuggito quando il treno si è fermato alla stazione di Carnate.

La violenta aggressione è avvenuta davanti agli occhi degli altri passeggeri, che nonostante il terrore sono riusciti a vedere il gruppetto allontanarsi a bordo di un altro treno diretto in Valtellina. Il particolare è stato determinante per permettere a polizia e carabinieri di bloccare due degli autori del pestaggio, fermati su un treno all'altezza della stazione di Calolziocorte: si tratta di due nigeriani di 24 e 25 anni, regolari in Italia, che sono stati arrestati con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, tentata rapina, lesioni in concorso. Il poliziotto aggredito, un 41enne di Verbania in servizio presso la squadra volante della Questura di Lecco, è stato portato in ambulanza in codice giallo all'ospedale per essere medicato: le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.