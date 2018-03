Un uomo di 59 anni è stato arrestato dai militari del comando provinciale della guardia di Finanza di Bergamo a Romano di Lombardia, nella Bassa Bergamasca. L'accusa che lo ha portato in carcere – cessione di armi e munizioni clandestine – è in realtà solo l'ultima di una carriera criminale "di tutto rispetto": il 59enne è infatti un pericoloso pluripregiudicato ben noto alle forze dell'ordine, che nel passato era stato condannato per attività estorsive aggravate dall'associazione mafiosa ed era finito più volte coinvolto in indagini sulla criminalità organizzata.

Il 59enne aveva ceduto le armi a un complice

L'inchiesta che lo ha portato al nuovo arresto è partita lo scorso ottobre, quando nell'abitazione di un altro pregiudicato residente a Bergamo gli uomini delle Fiamme gialle trovarono due armi da fuoco clandestine e 132 proiettili di cario calibro. Tra le armi, che erano state sequestrate, c'era anche una pericolosa penna pistola in ottone calibro 22. All'epoca il proprietario di casa era stato arrestato, ma fin da subito i finanzieri avevano capito che il vero proprietario delle armi non era lui. Da lì le indagini degli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria di Bergamo che, dopo oltre quattro mesi, hanno portato all'arresto del 59enne. L'uomo, come si è scoperto, aveva affidato le armi al complice per il timore che venissero trovate e che lui potesse essere arrestato. Timori che si sono concretizzati quando i militari della guardia di finanza hanno bussato alla sua porta. Per il 59enne si sono riaperte le porte del carcere.