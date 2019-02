in foto: Immagine di repertorio

Caccia a un pirata della strada che la scorsa notte con la sua auto ha travolto due ciclisti senza fermarsi a prestare soccorso. Il duplice incidente stradale è avvenuto sulla strada provinciale ex strada statale 525 del Brembo tra Inzago e Pozzo d'Adda, in provincia di Milano. Pochi minuti prima dell'una di notte, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo a bordo dell'auto ha travolto due ciclisti che stavano procedendo nello sua stesso senso di marcia. Poi ha proseguito senza fermarsi. I feriti sono un 30enne originario del Bangladesh e un 41enne del Camerun. Entrambi per fortuna non hanno riportato gravi conseguenze: sono stati trasportati in ambulanza in codice verde negli ospedali di Melzo e Cernusco sul Naviglio e le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul luogo dell'incidente, oltre ai mezzi di soccorso dell'Areu, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Monza: sono loro adesso che indagano per cercare di rintracciare il pirata della strada e metterlo di fronte alle proprie responsabilità.