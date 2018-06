in foto: Un momento della Milano Marathon (Archivio)

Chi l'ha detto che i cosiddetti "pirati della strada" viaggiano solo a bordo di auto o moto? A Milano, città dove quest'anno già in più occasioni si sono verificati incidenti con il responsabile che fugge senza prestare soccorso – proprio oggi sono state depositate le motivazioni della condanna per un 45enne che a gennaio travolse e uccise col suo suv un anziano, scappando subito dopo -, si è verificato anche un caso di "pirata della strada" che andava a piedi. Per la precisione, l'uomo accusato di non aver soccorso una donna dopo averla travolta e fatta cadere, è uno dei circa settemila podisti che si erano iscritti alla Milano Marathon dello scorso 8 aprile. Secondo quanto riferisce Mario Consani sul quotidiano "Il Giorno", uno dei maratoneti quella mattina urtò contro un'anziana ottantenne che stava attraversando la strada sulle strisce durante una pausa del passaggio dei corridori, su viale Bellisario. Uno dei podisti non ha evidentemente notato la signora, probabilmente preso dalla "trance agonistica" e l'ha scaraventata a terra. L'atleta, dopo l'urto, non ha avuto però la sensibilità di fermarsi per sincerarsi delle condizioni della donna e ha proseguito come se nulla fosse la sua corsa.

Va specificato subito che l'uomo non ha commesso nessun reato: si trattava di una gara su regolare tracciato chiuso al traffico veicolare e anche, salvo pochi momenti, al transito dei pedoni. Ma sicuramente l'atleta col suo gesto ha dimostrato scarsa sensibilità. La donna finita a terra è stata soccorsa dalla polizia locale e poi trasportata in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato fortunatamente solo qualche contusione e alcune escoriazioni. Il marito della donna ha però segnalato l'episodio alla procura con una lettera: adesso gli investigatori sono intenzionati a individuare il maratoneta responsabile, analizzando le immagini delle telecamere presenti lungo il tracciato. Probabile che all'uomo tocchi una sorta di "ramanzina" per l'accaduto: potrebbe essere l'occasione per scusarsi per il suo comportamento decisamente poco sportivo.