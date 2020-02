in foto: L’incidente sulla Rivoltana a Pioltello (Foto: Vigili del fuoco)

Cinque feriti, tra cui un bimbo di un anno, e tre auto distrutte. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Pioltello, nell'hinterland di Milano, sulla strada provinciale Rivoltana. Alle 22 circa, all'altezza dell'uscita San Felice, stando a quanto finora ricostruito un'auto si è fermata per soccorrere le persone a bordo di un'altra vettura che era rimasta in panne a bordo della strada. Dopo pochi istanti è sopraggiunto un furgone che non ha visto i mezzi fermi e li ha colpiti, ribaltandosi poi su un fianco.

Cinque persone soccorse, tra cui un bimbo di 1 anno: nessuno è grave

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato tre ambulanze e un'automedica in codice rosso. Nonostante l'apparente gravità dello schianto, per fortuna nessuna tra le persone rimaste coinvolte ha subìto gravi feriti. Cinque le persone che sono state soccorse dagli equipaggi del 118: tra loro un bimbo di 1 anni, una donna di 39 anni e tre uomini tra i 39 e 52 anni. Sono stati tutti trasportati in codice verde presso gli ospedali di Melzo, Cernusco sul Naviglio e al San Raffaele di Milano: nessuno è in gravi condizioni.

La Rivoltana chiusa per i soccorsi e i rilievi

Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda. La strada provinciale è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell'ordine, che serviranno ad accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a liberare la carreggiata dai mezzi incidentati e a mettere in sicurezza il tratto di strada in cui si è verificato lo schianto.