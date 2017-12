La pioggia e il vento forte che soffia sulla Pianura Padana hanno ripulito l'aria dalle alte concentrazioni di inquinanti, riportando i valori di polveri sottili sotto il limite dei 50 microgrammi per metro cubo quasi ovunque. A Milano, secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale, nella giornata di ieri i valori di Pm 10 si sono attestati a 32,9 microgrammi. Aria più pulita anche negli altri capoluoghi di provincia della Lombardia: si va dai 39,8 microgrammi di Lodi ai 4 di Como. In mezzo, Monza (23), Bergamo (22.3), Brescia (14.7), Varese 13, Lecco 11, Pavia 38.4, Cremona 36.3 e Mantova (29).

Nei prossimi giorni il livello di polveri sottili potrebbe aumentare.

Si interrompe dunque la serie di giorni consecutivi sopra i limiti (erano diventati otto), ma dalle previsioni meteo non arrivano buone notizie. Nei prossimi giorni sono infatti attese nuovamente condizioni meteo favorevoli all'aumento delle concentrazioni di polveri sottili: in sostanza una situazione di tempo stabile, con poche precipitazioni e vento debole. Restano inoltre sempre in vigore, a Milano, i divieti alla circolazione per i veicoli più inquinanti, che sono partiti dal 26 dicembre: fino al secondo giorno consecutivo di livelli di Pm10 sotto la soglia non possono infatti essere revocati. Queste le limitazioni: tutti i giorni – compresi i festivi – non potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30 i veicoli diesel adibiti al trasporto delle persone fino alla classe Euro 4. I veicoli diesel per il trasporto merci fino all’Euro 3 non potranno circolare invece dalle 8.30 alle 12.30.