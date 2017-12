Lo shopping natalizio ha portato molte persone in strada per Milano alla ricerca degli ultimi regali, soprattutto a bordo delle loro auto. Così son tornati a salire i livelli di polveri sottili e sarà necessario ricorrere a nuovi blocchi del traffico. In particolare, il 26 dicembre scatteranno le nuove misure antismog a causa dell’alta concentrazione di Pm10 che dal 19 dicembre ha superato la soglia prevista di 50 microgrammi per metro cubo. Venerdì, per esempio, la concentrazione rilevata da alcune centraline era su valori ben superiori ai 90 quasi ovunque, con picchi di 129 microgrammi a Meda.

Tra il 26 e il 28 dicembre si attende un leggero miglioramento grazie a una lieve perturbazione che potrebbe portare un po’ di vento e pioggia. Per quanto riguarda le misure previste per i prossimi giorni, a partire dal 26 dicembre, tutti i giorni – compresi i festivi – non potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30 i diesel adibiti al trasporto delle persone fino alla classe Euro 4. Invece i diesel per il trasporto merci fino all’Euro 3 non potranno circolare dalle 8.30 alle 12.30.

Proibita anche l’accensione di camini e sistemi di riscaldamento a legna, falò e barbecue. Inoltre, la temperatura massima consentita nelle abitazioni scende da 20 a 19 gradi. Inoltre, diversamente rispetto a quanto avvenuto negli scorsi anni, le telecamere di Area C rimarranno accese per le feste natalizie. Quindi sarà a pagamento l’ingresso in centro anche nei giorno del 26 dicembre e del primo gennaio come tutti gli altri giorni dell’anno. Eccezione solamente per il weekend quando saranno chiuse come sempre avviene.

L’assessore alla Mobilità Marco Granelli invita i cittadini di Milano a “usare meno l’auto e di più mezzi pubblici e bicicletta”: “Milano sta facendo la propria parte cercando di combattere l'inquinamento con il blocco euro 4 diesel strutturale in area C dallo scorso febbraio 2017, il blocco euro 3 diesel in tutta la città strutturale dal prossimo autunno 2018, il bando per i filtri antiparticolato con un milione di euro, il bando caldaie con 1,6 milioni di euro per un totale di 2,6 milioni di euro di contributi dal Comune ai cittadini che vogliono inquinare di meno. E poi il programma Atm di sostituzione di tutti i bus da gasolio a elettrico nel 2030, iniziando con i primi 25 elettrici da marzo 2018 e poi 100-120 circa ogni anno. E infine il cambio delle caldaie a gasolio che dal prossimo anno non ci saranno più nelle case popolari del comune di Milano”.