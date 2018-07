in foto: (Archivio)

L'ultima violenza l'aveva subita perché voleva farsi visitare da un medico. Il marito non voleva però che un altro uomo le toccasse il seno e l'aveva picchiata. Questa è stata l'ultima angheria che la donna, una ragazza di 26 anni originaria del Bangladesh, ha potuto sopportare: si è rivolta ai carabinieri che sono intervenuti nella casa della coppia, in via Maciachini a Milano, e raccolti tutti gli elementi hanno arrestato il marito violento. E gli elementi raccolti, purtroppo, sono tanti: così come i soprusi che la giovane donna aveva dovuto subire dal marito fin da quando, nel marzo del 2016, era arrivata in Italia. In un'occasione la donna era stata picchiata perché, stremata dal caldo, voleva togliersi il velo islamico che indossava. In un'altra, la più grave, la donna aveva dovuto abortire a causa di un pestaggio condotto a calci e pugni sul ventre.

Ma le violenze subite durante questi anni, mai prima d'ora denunciate, sono tante, tutte per futili motivi. Il marito della donna lavorava come lavapiatti. Di ritorno dal lavoro pretendeva che la moglie cucinasse per lui in piena notte ed era solito picchiarla se lei si rifiutava. L'ultimo episodio di una lunga serie è avvenuto negli scorsi giorni nel cortile dell'abitazione dei due, in via Maciachini: in questo caso il marito violento voleva negare alla consorte il diritto alla salute, impedendole di farsi visitare da un medico. Per fortuna la donna a questo punto ha capito di dover denunciare il marito, che adesso, arrestato dai carabinieri, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.