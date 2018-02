Un uomo di 50 anni, italiano, è stato arrestato dalla polizia a Milano dopo aver picchiato la moglie, una connazionale di due anni più giovane. A chiamare gli agenti della questura è stata la suocera dell'uomo, che abita nello stesso condominio della coppia, in una zona centrale di Milano. La donna, già da diverso tempo, aveva accolto in casa la nipote, una ragazzina di 15 anni che, spaventata dall'atteggiamento violento dell'uomo (che non è suo padre) nei confronti della madre aveva deciso di andare via di casa. A distanza di pochi metri, però, le violenze del 50enne nei confronti della moglie proseguivano nel silenzio della donna, che non riusciva evidentemente a trovare il coraggio di denunciarlo.

Le violenze avevano spinto la figlia della donna ad andare a vivere dalla nonna.

A farlo, però, ci ha pensato la madre della 48enne. Sabato la donna ha sentito le urla e le richieste d'aiuto della figlia, alle prese con l'ennesima sfuriata da parte dell'uomo. Non ci ha pensato su due volte e ha chiamato la polizia, che è intervenuta nell'abitazione e ha arrestato il 50enne. L'uomo non si è calmato nemmeno alla vista delle divise, continuando a minacciare di morte la donna anche davanti agli agenti: il pubblico ministero di turno, Letizia Mocciaro, ha disposto per lui il processo per direttissima con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Per la moglie dell'uomo è stata la fine dell'incubo: la donna, che portava addosso i segni dell'ultima violenta aggressione, è stata accompagnata al Policlinico per essere medicata.