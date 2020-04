in foto: Immagine di repertorio

Un incidente tra una moto e un camioncino, avvenuto ieri, lunedì 27 aprile sulla strada provinciale Melotta, nei pressi di Cremona, ha strappato alla vita un uomo di 32 anni che viaggiava sul mezzo a due ruote. Lo scontro è arrivato all'altezza della rotatoria che porta verso il paese di Pianengo e al fiume Serio, anche se la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta subito per effettuare tutti i rilievi del caso.

L'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine

Sul posto dell'incidente si sono precipitati anche un'automedica e un'ambulanza, mentre in un primo momento era stato allertato anche l'elisoccorso, poi richiamato alla base. I soccorritori del 118 hanno trovato il motociclista, proprietario della Ducati incidentata, in arresto cardiocircolatorio e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferite lievi invece per il conducente del furgoncino. Secondo le prime informazioni filtrate, i due mezzi viaggiavano nella stessa direzione. Per facilitare i soccorsi e i rilievi della polstrada, la strada provinciale Melotta è stata momentaneamente chiusa al traffico salvo riaprire qualche ora dopo.

Il 25 aprile morto un altro motociclista nella Bergamasca

Qualche giorno fa, sabato 25 aprile, un altro motociclista ha perso la vita sulle strade lombarde. Si tratta del 42enne Alessandro Zopetti che, verso le 5 del pomeriggio, avrebbe perso il controllo della sua moto schiantandosi contro un palo e venendo scaraventato con violenza sull'asfalto a Sovere, in provincia di Bergamo. Scattato l'allarme, i soccorritori della Croce Blu di Lovere si sono immediatamente recati sul posto per salvargli la vita insieme all'elisoccorso di Brescia ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono giunti poi anche i carabinieri di Lovere e Sovere per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia che si era appena consumata.