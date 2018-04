Un Fabrizio Corona furioso, trattenuto a stento dall'aggredire una persona che lo aveva provocato in precedenza. Ieri sera l'ex "re dei paparazzi" ha sfiorato la rissa davanti a una nota discoteca della zona di corso Como, a Milano. La testata "Milanotoday" ha diffuso in esclusiva un video che mostra cos'è successo. Corona stava passando di fronte alla nota discoteca in compagnia di una donna – forse la sua fidanzata Silvia Provvedi – probabilmente per rientrare nella sua abitazione di via De Cristoforis, che si trova nella zona. L'ex agente dei vip, uscito dal carcere lo scorso 21 febbraio dopo aver ottenuto l'affidamento terapeutico per disintossicarsi dalla cocaina, deve infatti rispettare delle rigide prescrizioni per evitare di tornare in galera, tra cui quella di rientrare ogni sera nella sua casa, per altro a rischio confisca.

Corona prova anche a sferrare un calcio al suo rivale

A un certo punto però Corona ritorna verso l'ingresso della discoteca, probabilmente per continuare una discussione con una persona non meglio identificata all'interno del locale. E infatti l'ex re dei paparazzi inizia a inveire contro di lui: "Ti vengo a prendere a costo di tornare in galera" dice rivolto al contendente. Poi si avvicina all'ingresso della discoteca e continua a urlare: "Devi chiedermi scusa in ginocchio, pezzo di m…", ripete urlando più volte. Poi Corona pronuncia un'altra frase, sempre rivolta al suo rivale: "Dalla strada ti ho preso e sei andato a rubare un orologio…". Il resto dell'affermazione non è chiara, ma probabilmente l'uomo con cui Corona litiga è un suo conoscente. L'ex re dei paparazzi cerca anche di sferrare un calcio contro il contendente: poi viene allontanato a fatica dalla discoteca e torna verso casa.