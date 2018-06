in foto: Uno dei panini di Pescaria

Le bontà della Puglia hanno fatto breccia a Milano, che d'altronde negli anni ha accolto migliaia di persone arrivate dal Tacco della Penisola. Pescaria, il fast food di pesce nato a Polignano a Mare (Bari) nel 2015 e sbarcato l'anno successivo all'ombra della Madonnina, raddoppia: dopo la sede in via Bonnet, zona Garibaldi, è tutto pronto per l'apertura di un secondo punto vendita in via Solari 12, zona Tortona. L'inaugurazione è prevista a partire dalle 19 di giovedì 21 giugno, data d'inizio dell'estate. Una stagione che i piatti ideati dallo chef Lucio Mele richiamano, con la loro freschezza e i loro sapori pieni. Il "format" del locale resta lo stesso: Pescaria è un fast food di pesce dove poter gustare il miglior pescato (proveniente ogni giorno dalla Puglia) sia crudo sia cotto, preparato in abbinamento ai migliori prodotti della tradizione pugliese, dai formaggi agli ortaggi, dall’olio al vino.

A differenza dell'altro locale, dove trovare un posto non era spesso facile, nel nuovo ristorante in via Solari si potrà prenotare: la capienza è inoltre aumentata, offrendo così maggiori possibilità sia a chi ha già avuto modo di assaporare i prodotti di Pescaria sia a chi è intenzionato ad assaggiarli per la prima volta. Anche nel menù c'è qualche novità, come gli spaghettoni di mare e una selezione di piatti cotti sempre a base di pesce. Il resto è sempre uguale: dalle salse preparate fresche ogni giorno e ideate dallo chef agli altri ingredienti – pane, latticini e verdure – che arrivano freschi direttamente dalla Puglia. Fino alla formazione scrupolosa del personale che viene a contatto col pesce, capace di manipolare il pescato in sicurezza eseguendo le ricette dello chef. Perché, secondo la filosofia di Pescaria: "Anche un panino a base di pesce è una cosa

seria".