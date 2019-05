Qualche disagio questa mattina, mercoledì 29 maggio, sulla metro rossa di Milano, la M1. La presenza di un uomo sui binari ha infatti costretto Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, a sospendere l'alimentazione sulla linea a scopo precauzionale bloccando così la circolazione dei treni. L'episodio è accaduto attorno alle 7: qualche utente su Twitter si è lamentato perché era rimasto bloccato all'interno di un convoglio all'altezza della stazione di Bonola. La risposta di Atm non si è fatta attendere: "Ciao, una persona sui binari ci ha costretto a sospendere la circolazione. Ora stiamo ridando tensione e i treni stanno riprendendo a viaggiare". In pochi minuti la situazione è effettivamente tornata alla normalità e la circolazione su tutte le linee della metropolitana è al momento regolare.

Il frenatore seriale denunciato per aver interrotto la circolazione

Si è trattato dunque di un problema esterno ad Atm, così come era avvenuto qualche giorno fa con la persona (un ragazzo di 29 anni) che in più circostanze ha interrotto la circolazione della metro staccando l'alimentazione dei treni mediante una leva d'emergenza. Il ragazzo in questione è stato denunciato: di fronte agli agenti si è giustificato dicendo di essere stato mosso da una "forza superiore" e di provenire dal pianeta Krypton, lo stesso di Superman. Anche per questo motivo è stato accompagnato all'ospedale San Paolo per una visita nel reparto di Psichiatria.