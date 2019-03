È caduto dal balcone del suo appartamento posto al secondo piano di un condominio a Pero, nel Milanese, l'uomo che ha perso la vita questa mattina. Si tratta di un 71enne originario della zona che stando a quanto si apprende sarebbe precipitato sull'asfalto intorno alle 8.30 del mattino, dopo un volo di circa 7 metri. A dare l'allarme sono stati i passanti e condomini che hanno assistito alla scena: sul posto sono giunti immediatamente un'ambulanza e un'auto medica, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. L'uomo che viveva con la moglie nell'appartamento sul Sempione, sembra che fosse alle prese con alcune pulizie proprio sul balcone, stando a quanto testimoniato da alcuni presenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Rho, in provincia di Milano, che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di capire quanto accaduto e cercare di capire se sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.