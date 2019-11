in foto: Immagine di repertorio

È morta poco dopo l'arrivo in ospedale la donna di 45 anni investita ieri a Pero: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con le due auto che l'hanno travolta lungo via Sempione poco distante dal ponte sull'A4. Nonostante i soccorsi giunti tempestivamente sul posto e il successivo trasporto all'ospedale Sacco di Milano, la donna non ce l'ha fatto ed è morta poche ore dopo il drammatico incidente.

L'allarme è scattato intorno alle 18.30: secondo una prima ricostruzione sembra che la vittima sia stata travolta e sbalzata a diversi metri di distanza da ben due auto: stava attraversando in corrispondenza delle strisce pedonali, quando un auto che viaggiava in direzione di Rho l’ha travolta e una seconda macchina che seguiva l’ha investita. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica del 118, ma al loro arrivo la donna era già in arrestato cardiaco. La vittima è state sottoposta alle manovre di rianimazione e trasportata in codice rosso all'ospedale Sacco di Milano, dove è arrivata poco dopo le 19.30. I due automobilisti, sotto choc, sono stati ascoltati dagli agenti della polizia locale di Pero intervenuti per ricostruire l'esatta dinamica e le responsabilità per l'incidente.