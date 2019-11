in foto: Immagine di repertorio

Gravissimo incidente stradale a Pero, nel Milanese, dove una donna di 52 anni è stata investita da un'auto attorno alle 18.30 di oggi, lunedì 11 novembre.

Pero, donna di 52 anni investita sulla statale del Sempione

La donna è stata travolta e sbalzata a diversi metri di distanza. Sul posto, lungo la statale del Sempione, sono arrivate due ambulanze e un'automedica del 118. All'arrivo dei soccorritori la 52enne era già in arrestato cardiaco. La vittima è state sottoposta alle manovre di rianimazione e trasportata in codice rosso all'ospedale Sacco di Milano, dove è arrivata poco dopo le 19.30. Le sue condizioni sono molto gravi. Allertati anche i vigili urbani di Pero, che indagano per ricostruire l'esatta dinamica e le responsabilità per l'incidente.

Anziana travolta e uccisa a Varese: camionista indagato per omicidio stradale

Un altro tragico incidente è avvenuto questa mattina a Varese, dove un tir ha travolto un’anziana di 81 anni, che è morta sul colpo. Il conducente si è poi allontanato ed è stato rintracciato e bloccato dalla polizia stradale dopo diverse ore in provincia di Alessandria. Il camionista è risultato negativo ad alcol e droga test. È indagato per omicidio stradale ed omissione di soccorso. Resta da capire se è fuggito consapevole di quello che era accaduto o se non si era accorto di nulla. La polizia locale varesina indaga per ricostruire la dinamica dell’impatto.