Un uomo in coma lotta tra la vita e la morte: è questo il tragico bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 luglio, a Buccinasco, nella provincia di Milano. Stando a quanto rende noto l'Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo, 69 anni, stava percorrendo via Scarlatti quando, per cause ancora in corso di accertamento, ma molto probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo e ha impattato contro un'automobile che stava percorrendo la stessa strada, rovinando in maniera violenta sull'asfalto.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118, che si sono subito resi conto delle condizioni disperate del 69enne, che è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, dove lotta tra la vita e la morte: è in coma. Sul luogo dell'incidente, per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Buccinasco, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.