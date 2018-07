in foto: (Immagine di repertorio)

Sembra un bollettino di guerra, con nuove vittime che si aggiungono ogni giorno a una lista già, purtroppo, molto lunga. All'alba di oggi un nuovo incidente stradale mortale si è verificato sulle strade della Lombardia. Un uomo di 44 anni, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è morto dopo aver perso il controllo della propria moto. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto a Cassinetta di Lugagnano, in provincia di Milano, pochi minuti prima delle 7. Il 44enne era in sella alla propria motocicletta su viale Lombardia, nella zona industriale del paese. Per cause da accertare avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, che è finito contro un albero. L'impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo al 44enne, morto sul colpo. Inutile, quindi, si è rivelato l'intervento dei soccorritori del 118, che sono giunti sul luogo dell'incidente con un'ambulanza, un'automedica e anche un elicottero. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso: dovranno determinare l'esatta dinamica dell'incidente, accertando in particolare che non vi siano, come pare, altri mezzi coinvolti.