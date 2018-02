I giudici della nona sezione del tribunale di Milano hanno depositato le motivazioni della sentenza con la quale, lo scorso novembre, hanno condannato l'ex calciatore del Milan Robinho e il suo amico Ricardo Falco a nove anni per violenza sessuale. La condanna era arrivata a quasi cinque anni dai fatti contestati. Secondo quanto hanno accertato i giudici in primo grado Robson De Souza, 33enne ex attaccante rossonero, il 22 gennaio del 2013 abusò assieme all'amico e ad altri conoscenti di una ragazza allora 23enne, che stava festeggiando il compleanno assieme ad amiche nella stessa discoteca in cui si trovavano Robinho, la moglie e alcuni connazionali del calciatore, facenti parte del suo entourage.

Le dure parole dei giudici.

Il luogo della violenza è il Sio cafè, noto locale milanese. Lì la 23enne, una ragazza di nazionalità albanese, per via dei festeggiamenti, aveva ecceduto con l'alcol – offerto dallo stesso calciatore – e si era così venuta a trovare in condizioni psicofisiche tali da non potersi opporre ai suoi violentatori. Il primo ad abusare di lei nel guardaroba del locale sarebbe stato proprio Robinho, che successivamente aveva coinvolto nel rapporto sessuale anche l'amico 35enne Ricardo Falco. In seguito alla violenza si erano aggiunti anche altri quattro amici brasiliani. Secondo i giudici Robinho e l'amico Falco avrebbero descritto la ragazza "con epiteti umilianti e termini spesso crudi e sprezzanti, segni inequivocabili di spregiudicatezza e quindi di consapevolezza di una futura impunità". Inoltre i due imputati hanno anche riso più volte dell'accaduto, evidenziando così, scrivono i giudici in un passaggio delle motivazioni, "assoluto dispregio per la condizione della vittima, esposta a ripetute umiliazioni". Gli abusi a cui l'ex calciatore rossonero e l'amico sottoposero la loro vittima furono secondo i magistrati "particolarmente invasivi, e con un'assoluta sopraffazione fisica della vittima". All'epoca dei fatti Robinho giocava nel Milan, da cui sarebbe andato via nell'estate 2014. Oggi il calciatore milita invece nell'Atletico Mineiro in Brasile, squadra di Belo Horizonte.