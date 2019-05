in foto: La vittima Omar Mouhassine

È sotto shock Giulia Rolfi, la moglie di Omar Mouhassine, il 27enne morto in un incidente stradale ieri, lunedì 27 maggio, a Pavone Mella, in provincia di Brescia. "Questa vita fa schifo", è il commento di dolore che la giovane donna ha affidato a Facebook. I due si erano sposati solo due mesi fa e ora il loro sogno d'amore è stato bruscamente interrotto da un incidente che ha tolto la vita a Omar. Di origini marocchine e musulmano, il 27enne aveva deciso per sposare la sua fidanzata in chiesa come lei desiderava di convertirsi al cattolicesimo e farsi battezzare. Una storia d'amore che i due portavano avanti da tempo in serenità. Fino al pomeriggio di ieri quando Omar, di ritorno a casa al termine del proprio turno di lavoro, in un'azienda di Gottolengo, in sella al proprio scooter si è schiantato contro un trattore. L'impatto è stato fatale, il 27enne è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto ed è morto praticamente sul colpo.

Un sinistro la cui dinamica non è ancora del tutto chiara: sul posto è intervenuta la polizia stradale che ha effettuato i rilievi del caso utili ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ipotesi comunque potrebbe essere stato l'asfalto bagnato a fare perdere a Omar il controllo dello scooter, o anche una distrazione, risultata poi fatale. In questo senso sarà importante anche la testimonianza dell'uomo alla guida del trattore, un agricoltore di San Paolo, che è stata già raccolta dagli agenti della stradale: avrebbe raccontato di non essersi accorto dell'arrivo del giovane fino all'impatto. La sua posizione resta comunque al vaglio degli inquirenti. Intanto la salma di Omar Mouhassine, portata all'obitorio dell'ospedale di Manerbio, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Mentre tutta la piccola comunità di Pavone Mella si è stretta intorno alla famiglia di Omar e alla moglie Giulia.