in foto: Immagine di repertorio

Ha preso in ostaggio i genitori anziani e li ha minacciati puntandogli contro due coltelli. L'episodio di violenza familiare è successo alle ore 19.30 di ieri sera, lunedì 4 marzo, a Valle Lomellina, in provincia di Pavia, durante una lite avvenuta tra le mura domestiche. Protagonista una donna di 41 anni che, per cause non note, ha aggredito i genitori. Ricevuta la chiamata d'emergenza, i carabinieri di Sartirana sono intervenuti all'interno dell'abitazione. La donna si è chiusa a chiave in casa, gridando ai militari che aveva intenzione di far male ai genitori e a se stessa. È stato grazie al sangue freddo mantenuto dagli uomini dell'Arma che i fatti si sono conclusi con il lieto fine. I carabinieri sono entrati in azione, hanno cercato di calmarla dicendole parole rassicuranti e sono riusciti a disarmarla, togliendole immediatamente i coltelli dalle mani. Fortunatamente il padre e la madre stanno bene e non sono stati raggiunti dalle lame, mentre lei, che aveva iniziato a ferirsi, ha riportato alcuni tagli ed è stata medicata.

Milano, 29enne picchia la compagna incinta e i genitori

Lo scorso 6 gennaio un 29enne ha picchiato la sua compagna incinta di tre mesi e i suoi genitori, intervenuti per difenderla. È successo in via Valsassina a Milano. Il ragazzo, di nazionalità salvadoregna, già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito la compagna, una ragazza ecuadoriana di 22 anni già madre di un bambino e al terzo mese di gravidanza. Il papà dell'aggressore, un 53enne è intervenuto per cercare di difendere la giovane, ma il figlio ha picchiato anche lui colpendolo con pugni e una cinta. A quel punto si è aggiunta anche la madre del 29enne, a sua volta picchiata dal figlio in un impeto di violenza. I tre si sono poi rifugiati dai vicini di casa e hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti e hanno arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia.