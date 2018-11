in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo è stato trovato morto nel suo appartamento a Giovenzano, in provincia di Pavia. La vittima si chiamava Piero Dagrada e aveva 77 anni. Accanto al cadavere dell'uomo è stato trovato in stato confusionale uno dei suoi figli, il 38enne Giovanni, che viveva nella stessa casa del padre. I carabinieri hanno fermato il figlio con le accuse di omicidio, omissione di soccorso e occultamento di cadavere. A fare la macabra scoperta è stato l'altro figlio dell'uomo, che non abitava in casa con padre. Ieri pomeriggio l'uomo, preoccupato perché da giorni non riusciva a contattare il padre né il fratello, si è recato a Giovenzano, una frazione del comune di Vellezzo Bellini. Una volta entrato in casa ha notato il fratello in stato confusionale accanto al corpo senza vita del padre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Pavia. Dai primi accertamenti del medico legale è emerso che Piero Dagrada sarebbe morto oltre cinque giorni fa: sul corpo sarebbero stati trovati segni compatibili con un'aggressione e la causa della morte potrebbe essere il soffocamento. Non sono ancora stati comunicati dettagli sui motivi che avrebbero spinto il figlio 38enne a uccidere il padre. Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.