in foto: L’incidente a Gambolò (foto: L’informatore vigevanese)

Una donna di 38 anni ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite in un tragico incidente avvenuto questa mattina a Gambolò, nei pressi di Vigevano, in provincia di Pavia. Lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo le 11 di lunedì 17 giugno sulla strada provinciale 183 appena fuori del centro abitato. Tre veicoli sono stati coinvolti in uno scontro frontale. La Ford Fiesta su cui viaggiava la donna è stata sbalzata in un campo di mais adiacente alla strada. La vittima è morta sul colpo.

Feriti tre uomini a bordo degli altri mezzi

Sugli altri due mezzi, un furgone Mercedes e una Peugeot 308, si trovavano tre uomini di 29, 33 e 70 anni, che sono rimasti feriti e hanno ricevuto le cure degli operatori del 118 Areu. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e un'automedica. Atterrato anche un mezzo dell'elisoccorso. Uno dei feriti è stato portato in codice giallo all'ospedale di Vigevano. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Pavia. Gli agenti stanno svolgendo le verifiche del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.

