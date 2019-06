La polizia di Stato indaga su una vicenda che riguarda una ragazzina di 13 anni, studentessa di una scuola media di Pavia. Alcune foto della giovane, che la ritraggono nuda o in atteggiamenti intimi con i suoi compagni, sarebbero state pubblicate sulla chat che la classe ha avviato su Whatsapp, il popolare social network di messaggistica istantanea. A riferire la vicenda, comprensibilmente delicata per via dell'età dei protagonisti, è stato oggi il quotidiano "La Provincia pavese". Sarebbero state alcune compagne della ragazzina a riferire delle foto osè alla psicologa che lavora all'interno della scuola, di cui non si fa il nome. La psicologa ha a sua volta informato subito della vicenda gli insegnanti e la preside che si sono rivolti alla questura e hanno convocato a scuola i genitori dei ragazzini che sarebbero coinvolti nella vicenda.

Si cerca di capire se le foto hot siano finite su altri social network

La preoccupazione principale, al momento, è capire se le foto e i contenuti osè che riguardano la minorenne siano stati fatti circolare anche all'infuori della chat di classe, finendo eventualmente su altri social network dalla circolazione potenzialmente virale e meno soggetta a controlli. Resta poi da capire chi abbia prodotto e diffuso questi contenuti: a tale scopo proseguono, col massimo riserbo, le indagini della questura di Pavia.