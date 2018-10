Un uomo sorpreso senza biglietto su un convoglio regionale ha avuto una furibonda lite con la capotreno, arrivando a spintonarla. L'episodio è accaduto ieri sera alle porte di Pavia, nel comune di San Martino Siccomario, proprio mentre il ministro dell'Interno Matteo Salvini, nel corso di una diretta-fiume su Facebook, annunciava l'intenzione di inviare poliziotti sui treni per "cacciare a calci in culo chi non paga o delinque". Nel caso in questione, avvenuto attorno alle 20.30, di certo il passeggero che ha spinto la capotreno non è stato cacciato: non è chiaro nemmeno se sia stato denunciato dalla donna, che dopo l'episodio è stata soccorsa e medicata dal 118 in codice verde ma non ha riportato per fortuna conseguenze preoccupanti. Saranno i carabinieri, che hanno già ascoltato l'uomo in caserma, a ricostruire l'episodio nei dettagli. Nel frattempo, a fare le spese della violenta lite tra il passeggero e la capotreno sono stati gli altri viaggiatori: il treno regionale su cui è avvenuto il fatto, il 10596 partito da Stradella (Pavia) alle 18.55 con destinazione Milano Greco Pirelli, è rimasto fermo per circa mezz'ora, ma l'episodio ha provocato ritardi medi di un'ora su tutta la linea Milano-Genova.