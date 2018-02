La Digos di Pavia indaga su una presunta aggressione a sfondo razziale avvenuta sabato notte nella città lombarda. L'episodio, secondo quanto ha pubblicato oggi il quotidiano "La Provincia Pavese", poi ripreso da altre testate, sarebbe stato denunciato sui social network dalle vittime dell'aggressione, cinque ragazzi di origine nordafricana. I cinque hanno detto di essere stati inseguiti e poi picchiati da un gruppo formato da circa 20 "skin" a seguito di una lite in una discoteca cittadina, la Camillo. L'inseguimento si è concluso all'altezza del teatro Fraschini, dove i cinque giovani sarebbero stati aggrediti dal gruppetto di estremisti di destra.

La questura: non ci sono referti né denunce.

La vicenda, che se fosse confermata sarebbe molto grave considerando quanto era appena accaduto sabato a Macerata, è però ancora tutta da chiarire. La questura di Pavia, contattata da Fanpage.it, ha confermato che sono in corso indagini per cercare di accertare quanto realmente avvenuto. Il ragazzo che ha denunciato l'episodio sui social network è stato convocato in questura, dove ha confermato il suo racconto modificando però qualche particolare. Sembra accertato che all'interno della discoteca ci sia stata una discussione tra il giovane e un gruppetto di ragazzi, subito sedata dai buttafuori. Quello che ancora non è chiaro è cosa sia avvenuto poi all'esterno del locale. L'autore del post ha confermato che la discussione è proseguita anche all'esterno della discoteca, dove poi sarebbe degenerata in una vera e propria "caccia all'uomo". Lui e i suoi quattro amici, ha detto, sarebbero stati inseguiti e poi picchiati da soggetti non meglio identificati, che però a suo dire erano abbigliati alla maniera di militanti di estrema destra. A rendere ancora più fumosa la vicenda è il fatto che, come confermato dalla questura, non esista alcun referto né alcuna denuncia: nessuno dei cinque ragazzi che sarebbero stati aggrediti si è fatto medicare al pronto soccorso, mentre il ragazzo che è stato convocato in questura non ha voluto sporgere querela sull'accaduto.