Tragedia del Pavese dove un 28enne è morto in un incidente stradale. Il dramma è accaduto intorno alle ore 9 di questa mattina, sabato 2 marzo nel territorio del Comune di Codevilla, in provincia di Pavia. Il ragazzo era alla guida della sua auto e stava percorrendo la strada provinciale Bressana – Salice Terme, quando, per cause non note, ha perso il controllo della macchina ed è uscito di strada, terminando la corsa in un campo che costeggiava la carreggiata adibita alla marcia dei veicoli. La macchina poi si è ribaltata, l'impatto è stato molto violento e gli ha provocato ferite e traumi gravi. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha cercato di soccorrerlo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, ogni tentativo è stato inutile. I paramedici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Voghera che hanno svolto i rilievi del caso e gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente e fare chiarezza sull'accaduto. Non è infatti chiaro se il ragazzo sa stato colto improvvisamente da un malore, se abbia sbandato per l'attraversamento di qualche animale o se si sia distratto al volante. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.

Bergamo, moto contro auto: morto un 69enne

Incidente stradale mortale a Bergamo dove un 69enne è deceduto dopo uno scontro tra la sua moto e un'auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13 di questo pomeriggio in via della Fara, a Bergamo Alta. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha cercato di soccorrerlo ma purtroppo non ha potuto far altro che constatarne il decesso a causa delle ferite e dei traumi riportati dalla vittima, talmente gravi da non lasciargli scampo. Il conducente alla guida dell'automobile invece non è rimasto ferito. Presenti gli agenti della polizia municipale che hanno chiuso la strada per agevolare le operazioni si soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati. Secondo i rilievi svolti pare che a provocare il drammatico incidente sia stata una mancata precedenza.