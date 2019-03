in foto: Immagine di repertorio

Incidente purtroppo mortale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 2 marzo, a Bergamo: un uomo di 69 anni è deceduto dopo che la sua motocicletta si è schiantata contro un'automobile. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in via della Fara, a Bergamo Alta: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che purtroppo però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 69enne, originario del posto. Miracolosamente illeso, invece, il conducente dell'automobile, un italoamericano originario di Bergamo ma residente in California, negli Stati Uniti.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno chiuso la strada al traffico, causando notevoli disagi agli automobilisti, al fine di effettuare i rilievi del caso e per rimuovere i veicoli coinvolti nel sinistro stradale. Ai vigili urbani spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente, ancora poco chiara: lo schianto tra la moto e l'auto potrebbe essere stato causato, stando ai primi rilievi effettuati, da una mancata precedenza.