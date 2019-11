Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte a Mezzanino, in provincia di Pavia. Attorno alle 3.30 di oggi, domenica 17 novembre, due auto si sono scontrate sulla strada statale 617, poco a sud del ponte sul fiume Po. Nel violento schianto sono rimaste ferite tre persone, due donne di 24 e 44 anni, le cui condizioni sono gravi, e un uomo di 61 anni.

Drammatico scontro tra auto nel Pavese

Sul posto sono accorsi numerosi mezzi del 118 Areu, con tre ambulanze e due automediche, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Stradella. I feriti sono stati trasferiti all'ospedale San Matteo di Pavia (le due donne in codice rosso, l'uomo in codice giallo).

Tre persone ferite, due donne sono in gravi condizioni

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza le vetture coinvolte nell'incidente, utilizzando acqua per raffreddare i motori. I carabinieri indagano per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Stando alle prime informazioni emerse, pare che l'auto guidata dalla 24enne, di Sant'Angelo Lodigiano, abbia invaso l'altra corsia dalla quale proveniva il mezzo condotto dal 61enne, su cui viaggiava anche l'altra donna coinvolta.

Auto fuori strada a Carugate: 23enne soccorso in codice rosso

Nella notte un altro drammatico incidente è avvenuto a Carugate, in Brianza. Un'auto con quattro ragazzi a bordo è uscita di strada ed è finita in un fosso. Un 23enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Un altro giovane, di 26 anni, è stato invece portato all'ospedale di Vimercate in codice verde. Una ragazza è stata medicata sul posto.