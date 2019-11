in foto: L’incidente a Carugate (Milano)

Drammatico incidente la scorsa notte nel Milanese dove un'auto con a bordo cinque persone si è ribaltata ed è uscita fuori strada terminando la corsa in un fossato: lo schianto è avvenuto tra Carugate e Brugherio in via della Galeazza, strada che attraversa la piena campagna della zona. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 23 anni che è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda oltre ai vigili del fuoco di Milano: l'allarme è scattato intorno all'una di notte quando alcuni automobilisti hanno visto la vettura finire nel fossato.

Cinque ragazzi a bordo dell'auto

Tre le ambulanze giunte sul luogo dell'incidente insieme con un'auto medica: i soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti, cinque ragazzi di età compresa tra i 23 e i 27 anni, due dei quali sono apparsi immediatamente in condizioni più critiche. In particolare il 23enne alla guida della vettura è stato trasportato al San Gerardo di Monza in codice rosso, mentre l'amico di 26 anni, è stato invece portato all'ospedale di Vimercate in codice verde. Una ragazza è stata invece medicata sul posto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri non ci sarebbero altre auto coinvolte nel sinistro, avvenuto forse a causa dell'altra velocità e del manto stradale scivoloso. I vigili del fuoco hanno transennato la strada per permetter le operazioni di soccorso dei feriti e il successivo recupero della vettura nel fossato.