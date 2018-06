in foto: Il camion ribaltato (foto di Antonino Palumbo)

Un grave incidente stradale si è verificato alle 19.45 sull'Autostrada A1 Milano-Napoli in direzione di Bologna, nel tratto tra Lodi e Piacenza Nord. Un camion, un autoarticolato, si è ribaltato per cause da accertare all'altezza del chilometro 48, appena all'interno dei confini della Lombardia, come riporta Autostrade per l'Italia. Non sono note le condizioni del conducente del mezzo pesante, anche se da una foto scattata da un testimone oculare si intuisce la gravità dell'incidente: il mezzo pesante si disteso su un fianco occupando in pieno la carreggiata in direzione Bologna, mentre la cabina del tir si è distrutta contro lo spartitraffico centrale, finendo in parte sulla corsia di sorpasso della carreggiata in direzione Milano. Stando ai primi accertamenti il camion viaggiava in direzione Milano: avrebbe saltato la corsia, finendo nella carreggiata opposta. Nell'incidente sarebbe coinvolta anche una vettura, finita in un campo adiacente all'autostrada: il conducente è stato portato in ospedale con l'elisoccorso.

Di sicuro pesantissime le conseguenze sul traffico: per consentire le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Lodi e Piacenza nord. All'interno del tratto chiuso, secondo quanto riporta Autostrade per l'Italia, il traffico è bloccato con code. Gli automobilisti diretti a Bologna devono uscire a Lodi, da dove è possibile seguire indicazioni sulla viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Piacenza nord. L'incidente ha provocato code anche nella carreggiata opposta, verso Milano. Sul posto sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia stradale e gli altri mezzi di soccorso.