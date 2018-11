in foto: L’incidente a San Donato Milanese (Foto: Vigili del fuoco)

Pauroso incidente stradale nella notte sull'Autostrada A1 a San Donato Milanese, vicino Milano. Le immagini di ciò che resta di un tir dopo lo schianto sono impressionanti: pezzi di lamiera ovunque e la cabina di guida completamente distrutta e divelta rispetto al resto del camion. Per fortuna il conducente del tir non sarebbe in pericolo di vita: si tratta di un uomo di 31 anni che è stato soccorso in codice giallo e trasportato in serie condizioni al Policlinico. L'incidente è avvenuto attorno all'1 di notte all'altezza del chilometro due dell'Autostrada, al bivio tra la Tangenziale Est e Metanopoli. L'autoarticolato sarebbe andato a schiantarsi proprio contro il guard rail posto al centro dello svincolo, per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, la polizia stradale e i soccorritori del 118 che hanno poi trasportato il ferito in ospedale. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per mettere in sicurezza il tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente, liberandolo dai pezzi del camion e del guard rail.