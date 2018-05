Prima ha fatto retromarcia, probabilmente dopo essersi accorto di aver sbagliato la corsia al casello dell'autostrada. Poi, con una manovra pericolosissima, ha fatto inversione a U ed è tornato indietro contromano per circa 200 metri, prima di effettuare una nuova versione per imboccare probabilmente la corsia del casello giusto. Protagonista della manovra choc non un semplice automobilista, ma il conducente di un mezzo pesante, un tir con semirimorchio. È accaduto tutto alla barriera di Grandate, nel tratto della A9 tra Como-Lainate-Brogeda. Una delle telecamere di sicurezza installate nei pressi del casello ha ripreso le spericolate manovre del camionista, che solo per un caso fortuito non hanno provocato gravi incidenti.

I poliziotti in servizio presso il Centro operativo autostradale, proprio grazie alle immagini riprese dalle telecamere, hanno avvisato gli agenti in servizio di vigilanza sulla A9 per intercettare il conducente del tir. La pattuglia ha fermato il mezzo pesante all'altezza dell'uscita di Origgio. Dai controlli di rito è emerso che, oltre alle gravi infrazioni al Codice della strada, il documento di trasporto internazionale non era stato compilato nella maniera corretta. Al camionista è stata quindi ritirata la patente e sono state elevate sanzioni per il suo comportamento scorretto: il mezzo di trasporto è stato fermato. Non è chiaro perché il camionista si sia comportato in quel modo al casello: l'ipotesi più plausibile è che si sia reso conto di aver sbagliato corsia e, anziché procedere e poi uscire correttamente al casello successivo, abbia deciso di compiere la manovra azzardata per risparmiare tempo.