in foto: Il controsoffitto crollato

Momenti di paura lo scorso venerdì a Gorgonzola, alle porte di Milano. Alcuni pezzi del controsoffitto di un'aula dell'Istituto tecnico Guglielmo Marconi sono crollati al suolo, fortunatamente senza ferire nessuno degli alunni. La vicenda è stata denunciata solo oggi, lunedì 4 febbraio, dall'Unione degli studenti di Milano. In una nota l'associazione studentesca ha spiegato cosa è avvenuto, chiarendo anche le circostanze del crollo: fortunatamente il controsoffitto è caduto durante l'intervallo, quando in classe – una quarta – non c'era nessuno. Solo grazie a questa circostanza non si sono registrati feriti.

Questa mattina alcuni studenti non sono entrati a scuola per protestare

L'Unione degli studenti ha sottolineato come il crollo del controsoffitto non sia l'unico problema registrato nell'istituto: questa mattina per protesta alcuni studenti non sono entrati in classe e hanno organizzato un picchetto davanti al Marconi. I problemi strutturali non riguardano comunque solo l'istituto di Gorgonzola: "Durante quest'autunno abbiamo più volte ribadito le gravi condizioni delle nostre scuole. In Italia il 33 per cento delle scuole è a rischio di crollo e il 58 per cento non rispetta le norme antincendio – ha scritto l'Unione degli studenti in una nota – È giunto il momento che la città metropolitana intervenga per sistemare e rendere sicure le scuole che frequentiamo tutti i giorni! Le scuole sicure sono quelle che non crollano".