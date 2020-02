in foto: (Foto: Questura di Milano)

Momenti di paura all'ospedale di Sesto San Giovanni, nella provincia di Milano, dove personale medico e forze dell'ordine sono stati minacciati con una siringa usata: è accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 febbraio, ma l'episodio è stato reso noto soltanto oggi. Stando a quanto si apprende, intorno alle 15.30, un uomo di 51 anni, affetto da gravi problemi di salute e già noto alle forze dell'ordine, ha minacciato il personale medico-sanitario con una siringa usata. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato locale della Polizia di Stato: il 51enne ha rivolto le minacce anche contro i poliziotti e ha cercato di colpirli con la siringa usata. A fatica, gli agenti sono riusciti a bloccarlo: in tasca gli hanno trovato altre quattro siringhe, prive però degli aghi; per l'uomo sono scattate le manette, è accusato di interruzione di pubblico servizio, minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Nell'agosto del 2017, alla periferia di Milano, precisamente in via Arnaboldi, quartiere Portello, due donne vennero avvicinate da un uomo, che gli intimò di consegnargli borse e cellulari, proprio minacciandole con una siringa. Le due donne, nonostante la paura, riuscirono a darsi alla fuga e ad allertare le forze dell'ordine: sul posto intervennero gli agenti della Polizia di Stato, che riuscirono ad identificare l'uomo, un 44enne, e ad arrestarlo con l'accusa di tentata rapina; aveva già precedenti per violenza sessuale, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.