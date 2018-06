in foto: Le auto distrutte dalle fiamme a Settimo Milanese (foto Vigili del fuoco)

Fiamme all'alba in un parcheggio di Vighignolo, frazione di Settimo Milanese. Alle 6.30 circa, come comunicato dai vigili del fuoco, tre auto sono andate completamente distrutte dalle fiamme, che hanno pesantemente danneggiato una quarta vettura parcheggiata vicino alle altre. L'incendio è divampato in via don Minzoni, vicino al condominio al civico 16. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno domato le fiamme e cercheranno adesso di capire le cause del rogo. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, anche se tra i residenti della zona si sta comprensibilmente diffondendo un timore: circa quindici giorni fa a poche centinaia di metri dal rogo di questa mattina divamparono tre diversi incendi, che distrussero in totale nove automobili. Si teme che nella zona possa aggirarsi un piromane: finora le indagini dei carabinieri – sulle vicende indagano i militari della compagnia di Rho – non hanno avuto esito, ma la richiesta da parte della popolazione è quella di maggiore sicurezza, per evitare di risvegliarsi trovandosi la propria auto in fiamme o carbonizzata.