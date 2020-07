in foto: I coltelli usati dall’uomo per minacciare i passanti (Carabinieri)

Paura nella tarda serata di ieri a Milano, in via Bovisasca, nell'omonimo quartiere alla periferia nord del capoluogo lombardo. Un uomo in forte stato di agitazione ha iniziato a infastidire i passanti brandendo due grossi coltelli da cucina e una bomboletta spray, usata a mo' di lanciafiamme. A segnalare la presenza dell'uomo ai carabinieri, pochi minuti prima delle 23, è stato un passante. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile, che ha effettivamente subito individuato l'esagitato, un uomo poi identificato come un cittadino romeno di 49 anni.

I carabinieri hanno dovuto usare il taser per bloccare il 49enne

Alla vista dei militari dell'Arma l'uomo ha iniziato a minacciarli, dicendo loro di non avvicinarsi e pronunciando altre frasi senza senso. Poi è passato dalle parole ai fatti, avvicinandosi ai carabinieri e cercando di aggredirli. I militari dell'Arma, non riuscendo a calmare in altri modi il 49enne, hanno dovuto utilizzare il taser, le pistole a impulsi elettrici, per bloccare l'uomo e immobilizzarlo. Lo hanno così potuto disarmare e arrestare, riportando la calma in zona. Dagli accertamenti è in seguito emerso che il 49enne è un uomo senza fissa dimora e con precedenti: non è chiaro cosa gli sia passato per la mente e se abbia problemi psichiatrici alle spalle. Adesso dovrà rispondere delle accuse di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.