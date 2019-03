Paura questa mattina a Ghedi, in provincia di Brescia, per una mamma di 42 anni e i suoi quattro figli piccoli, rimasti coinvolti in un incidente stradale. La famiglia era in auto, una Mini: al volante la donna che stava accompagnando a scuola i quattro figli – tre bimbe, due di 10 e una di 6 anni, e un bambino di otto anni. In via Luigi Boccherini, all'altezza del civico 6, la donna ha perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada, schiantandosi contro un palo dell'illuminazione elettrica. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 7.50: sul posto sono state inviate quattro ambulanze in codice giallo. I feriti sono stati medicati prima sul posto e poi trasportati tutti in codice giallo agli Spedali civili. Mamma e figli non avrebbero comunque riportato gravi traumi.

Non ci sono altri veicoli coinvolti nell'incidente

Non ci sono molti dubbi sulla dinamica: secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Ghedi non ci sarebbero altri veicoli coinvolti e la mamma avrebbe perso il controllo dell'auto da sola, non si sa se per una distrazione o a causa di una manovra sbagliata. L'importante è comunque che, nonostante il grande spavento, né lei né i suoi figli siano rimasti feriti gravemente.