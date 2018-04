Paura ieri sera per il conducente e i passeggeri di un tram della linea 27, alla periferia di Milano. Intorno alle 21, mentre il mezzo pubblico si trovava all'altezza di via Repetti, all'angolo con viale Forlanini, un uomo, poi identificato come un cittadino italiano di 49 anni, ha estratto una pistola iniziando a minacciare i passeggeri e il conducente. Sotto la minaccia dell'arma, poi rivelatasi essere una pistola scacciacani, il 49enne ha costretto i passeggeri terrorizzati e il conducente a scendere dal tram. Qualcuno tra i presenti ha chiamato subito il 112. Sul posto sono intervenuti prima gli addetti alla security dell'Azienda dei trasporti milanesi e poi i poliziotti della questura. Appurata la natura inoffensiva dell'arma, i poliziotti sono intervenuti e hanno arrestato l'uomo. Adesso si cercherà di indagare sui motivi che lo hanno spinto a un gesto apparentemente folle.

La movimentata serata per gli utilizzatori dei mezzi pubblici milanesi è proseguita con un episodio analogo, che si è verificato qualche ora più tardi alla stazione della metropolitana Brenta, sulla linea gialla. In questo caso il protagonista in negativo è stato un ragazzo di nazionalità romena, che alla polizia ha detto di avere 19 anni. Il giovane si aggirava nella stazione della metro armato di due pistole, entrambe armi giocattolo. Per questo il 19enne, sulla cui identità sono comunque in corso accertamenti, è stato denunciato.