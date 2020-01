Cinque persone indagate e una ex scuola guida sequestrata. Questo il bilancio di un'operazione della polizia locale di Milano denominata "Patente per tutti". Al centro dell'attività degli agenti della locale, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica Cristiana Roveda, un sodalizio criminale che, tramite imbrogli, consentiva effettivamente proprio a tutti di ottenere la licenza di guida. L'inchiesta è partita quando alcuni agenti del comando decentrato 8 della polizia locale di Milano, durante l'attività di vigilanza sulle sessioni dell’esame teorico per la patente di guida alla Motorizzazione Civile di Milano di via Cilea, hanno scoperto che alcuni candidati stavano partecipando alla prova indossando, di nascosto, una strumentazione tecnologica che li avrebbe agevolati nel superamento dell'esame.

Sequestrata un'ex scuola guida di Milano

Da qui si è sviluppata un'indagine che ha portato a perquisizioni anche in altri comuni della Lombardia e del Veneto e alla denuncia di cinque persone, accusate di associazione a delinquere e di "Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche". Si tratta di un reato, previsto dalla legge n. 475 del 1925, che punisce in sostanza sia chi, durante esami o concorsi, presenta come propri lavori altrui e sia chi esegue gli stessi lavori per far passare esami o concorsi ad altri. Oltre alla denuncia di cinque persone implicate nella vicenda, l'inchiesta ha portato anche al sequestro di una ex scuola guida di Milano.