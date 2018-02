Da vicina di casa a vera e propria eroina per caso. È quanto accaduto a una donna residente a Borgosatollo, comune di poco più di novemila abitanti che si trova nella Bassa Bresciana. La sua vicina di casa, già madre di cinque figli, questa mattina ha partorito in casa la sesta arrivata. Un parto a quando pare improvviso e che ha colto alla sprovvista la donna, che era da sola in casa con gli altri figli. Richiamata dalle urla della neo mamma e degli altri bimbi, la vicina di casa è entrata nell'appartamento e si è resa subito conto della situazione. Ha chiamato subito il 112, che l'ha messa in contatto con la centrale operativa del 118 bergamasco, più vicino a Borgosatollo.

La donna, guidata dal 118, ha salvato la neonata.

Un infermiere del 118 ha guidato la donna nelle complesse operazioni per aiutare la partoriente: la nuova nata è venuta alla luce, ma dal momento che si trovava in posizione podalica (cioè i piedi sono stati la prima parte del suo corpo a uscire dalla pancia materna) è finita in arresto cardiaco. Sempre guidata dall'operatore del 118, la coraggiosa vicina di casa ha praticato le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco sul corpo della piccola: una procedura particolarmente delicata considerando il peso – neanche tre chili – della neonata. Per fortuna, le manovre hanno funzionato: dopo un po' il cuore della bimba è tornato a battere e la madre ha potuto sentirne il pianto liberatorio, sintomo del ritorno alla corretta respirazione. Bambina e madre stanno bene: quando sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 hanno trovato le due in buona salute. Tutto merito della prontezza della vicina di casa, sapientemente guidata dall'operatore del 118, anche lui eroe "per caso" che si è meritato la gratitudine della madre e della sua ultima nata.