in foto: Immagine di repertorio

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Ha aggredito e picchiato la compagna, una donna di 40 anni, davanti al figlio minorenne della donna. Non era la prima volta che accadeva: già in passato le forze dell'ordine erano intervenuti nell'abitazione della coppia, ma in quella circostanza la donna non aveva voluto sporgere denuncia nei confronti del compagno violento. In questo caso a chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa, allertati dalle urla della donna provenienti dall'appartamento.

La violenza al culmine di accuse deliranti

Quando i militari dell'Arma sono entrati in casa l'uomo stava ancora picchiando la donna, incurante della presenza del figlio di lei, un ragazzino. Stando a quanto emerso il 39enne continuava ad accusare la compagna di essere in contatto con un fantomatico amante attraverso delle microspie e dei non meglio precisati congegni nascosti nelle orecchie e negli occhi. Un comportamento paranoico che avrebbe alimentato la sua violenza nei confronti della donna, colpita ripetutamente proprio al volto, dove l'uomo credeva nascondesse le microspie. I carabinieri hanno arrestato in flagrante l'uomo. La compagna è invece stata accompagnata all'ospedale San Gerardo di Monza, dove i medici le hanno medicato le numerose ecchimosi e contusioni al volto. Chissà se, adesso, l'incubo per la 40enne potrà dirsi concluso, o ancora una volta perdonerà il compagno tornando a vivere con lui.