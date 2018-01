Ennesimo incidente mortale su lavoro a Milano, a pochi giorni dalla strage di operai alla Lamina di via Rho. Questa mattina a Parabiago il dipendente di una ditta che si occupa della raccolta e dello smaltimento di rifiuti speciali la Eco Eridiana, è precipitato nel vuoto per alcuni metri, dopo aver aperto una grata sul marciapiede tra viale Fratelli Rossini e via Santa Maria.

L'operaio è morto sul colpo.

L'uomo, arrivato con un mezzo della ditta, quanto si apprende doveva calare un tubo e pulire il pozzetto dal liquido di scarto. Ma qualcosa è andato storto e l'operaio è precipitato all'interno. Soccorso dal personale sanitario del 118, purtroppo per lui però non ci è stato nulla da fare Si chiamava Giuseppe Sari, aveva 52 anni ed era residente a Sant'Angelo Lodigiano. Ora per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita è stata aperta un'inchiesta.