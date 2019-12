Paura nel Milanese per una donna di 30 anni, trovata all'esterno di un supermercato a San Lorenzo di Parabiago, con ferite da coltello a una gamba e a un braccio. La giovane, che non è in pericolo di vita, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.

Donna accoltellata a gamba e braccio: paura a Parabiago

La chiamata al 118 è scattata pochi minuti prima delle 13 di oggi, sabato 28 dicembre. Secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza e urgenza (Areu), la donna accoltellata ha riportato una ferita penetrante a una gamba e una ferita lacero contusa a un braccio ed è stata trasportata in ambulanza all'ospedale.

La vittima abbandonata lungo la statale del Sempione

Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Legnano, che cercano di ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire ai responsabili. La vittima è stata accoltellata in mattinata e lasciata sanguinante lungo la strada statale del Sempione, a pochi passi del centro commerciale Carrefour dove è stata poi soccorsa. La donna sarà sentita dai militari e potrebbe essere in grado di fornire indicazioni utili per identificare l'autore dell'aggressione.

Sempre a Parabiago, nel novembre di due anni fa, fu uccisa con tre coltellate la 33enne Simona Forelli, 33 anni, ammazzata in casa dal compagno, poi condannato a sedici anni. L'uomo la aggredì al culmine di un litigio, davanti ai due figli di 5 anni e di 17 mesi. La coppia si trovava nel Milanese per trascorrere alcuni giorni di ferie con i figli. I due infatti abitavano a Londra ed erano in visita alla famiglia di lei.