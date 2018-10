Due donne sono state molestate di prima mattina a Milano. Gli episodi nei giardinetti di piazza Napoli, zona Solari, alle 8 del mattino di ieri, giovedì 11 ottobre. Il responsabile è un cittadino italiano pregiudicato di 35 anni. L'uomo ha dapprima aggredito e palpeggiato una ragazza che stava portando a spasso il proprio cane. Quando la giovane è riuscita a divincolarsi e a fuggire, chiedendo aiuto ad alcune persone presenti, l'uomo si è diretto verso un'altra donna e, dopo averle chiesto una sigaretta, ha molestato anche lei. Alcune delle persone presenti hanno avvertito una pattuglia della polizia locale che si trovava nei paraggi. All'arrivo degli agenti, il 35enne era seduto su una panchina ai giardinetti, in stato di evidente alterazione. Da un controllo è emerso che il 35enne è un recidivo, una sorta di molestatore seriale: in passato era già stato condannato per comportamenti persecutori. Agenti del Nucleo tutela donne e minori della polizia locale sono intervenuti in aiuto dei colleghi: l'uomo è stato portato in carcere, a San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.